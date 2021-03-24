مصرع طفلة بحادث دعس في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامان مصرعها، اليوم، جراء حادث دعس وقع ببلدة العصاعصة جنوب جنين.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفلة تعرضت لحادث دعس من قبل مركبة أثناء عبورها الطريق، نقلت على إثرها إلى مستشفى الرازي حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.



وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث و ضبط المركبة التي تسببت في الحادث والتحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.