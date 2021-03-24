دولي

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو لا يضمن البقاء على سدة الحكم

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو لا يضمن البقاء على سدة الحكم
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تستانف في إسرائيل هذه الليلة، عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة وعددها 450 ألفا. 

ويُستدل من عدد الأصوات في المظاريف العادية، بأن المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حصل على 52 مقعدا مقابل 56 لمعارضيه.

وفي حال انضمام (يمينا) مع مقاعده السبعة إلى المعسكر المؤيد لنتنياهو، فهذا لا يضمن لنتنياهو البقاء على  سدة الحكم، إذ أن  هذا المعسكر سيحصل على 59 مقعداً، فيما سينال المعسكر المعارض لنتنياهو 61 مقعداً، مع انضمام (القائمة العربية الموحدة) مع مقاعدها الخمسة إليه.

وهذه هي الصورة الانتخابية الآخذة في التبلور، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان):

الليكود 30 مقعدا
يش عاتيد  18
شاس 9
كاحول لافان 8
يهادوت هاتورة والعمل ويمينا 7 مقاعد لكل منها
القائمة المشتركة وهتسيونوت هدتيت وتكفا حداشا ويسرائيل بيتينو 6 مقاعد لكل منها  

ويختتم ميرتس والقامة الموحدة  القائمة مع 5 مقاعد لكل منهما.

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