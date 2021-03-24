نقابة الأطباء تعلن عن إضراب بالمستشفيات غداً حتى "تتحمل الحكومة مسؤولياتها"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء، عن إضراب في المستشفيات عدا المناوبين غدًا الخميس، مع توقف كامل لمراكز الرعاية الأولية.
أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء، عن إضراب في المستشفيات عدا المناوبين غدًا الخميس، مع توقف كامل لمراكز الرعاية الأولية.
كما قررت وفق بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، وقف العمل بشكل كامل في كل مرافق وزارة الصحة ابتداءً من الأحد المقبل، حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها.
وفيما يلي نص البيان:
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