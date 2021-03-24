بعد ساعات من اعتقاله.. الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس جمال الطويل

القيادي بحماس جمال الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة حماس، جمال الطويل بعد ساعات من اعتقاله فجرا من منزله في البيرة.



وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، بعد حوالي أسبوعين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.



ويذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن القيادي جمال الطويل في 7 مارس الجاري، بعد أن أمضى ثمانية أشهر في سجون الاحتلال، بعد أن اعتقلته آخر اعتقال في تاريخ 9/7/2020 من منزله.



