في ضوء ارتفاع الإصابات.. طالع الخارطة الوبائية بقطاع غزة ليوم الأربعاء؟





يأتي ذلك في ضوء استمرار الارتفاع بعدد الإصابات اليومية بالفيروس، خلال الأيام القليلة الماضية.



وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 60294 إصابة.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف مناطق القطاع.















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.