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موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت موريتانيا، الأربعاء، على ثاني شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، تضم 50 ألف جرعة.

صرح بذلك وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، للصحفيين أثناء استقباله شحنة اللقاح في مطار نواكشوط الدولي.

وأوضح الوزير أن الشحنة التي وصلت البلاد هي من لقاح "سينوفارم" الصيني، وتضم 50 ألف جرعة، لافتاً إلى أن تلقى بلاده هذه اللقاحات يأتي في "إطار التعاون المثمر القائم بين موريتانيا والصين"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى نواكشوط، وانغ تيان، إن الحصول على هذه الكمية من اللقاح كان نتاج اتصالات مباشرة بين الرئيسين الموريتاني والصيني، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضاف في تصريحات من مطار نواكشوط؛ حيث سلم لوزير الصحة الموريتاني دفعة اللقاح، أن الصين منحت 70 دولة نامية كميات من اللقاح (لم يذكر الكمية).

‎وفي شباط/فبراير الماضي، تسلمت موريتانيا أول شحنة من لقاحات (كورونا)، كانت تضم 5000 جرعة مقدمة كهدية من الإمارات، لكن لم يعلن آنذاك عن تفاصيل بشأن نوعية اللقاح.

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