بقيمة 300 ألف يورو.. اعتماد صرف 4 دفعات لصالح مشاريع الإعمار بغزة







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، اعتماد صرف أربعة دفعات لصالح مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية، بقيمة 300 ألف يورو.وأوضح زيارة في بيان صحفي، أن هذه الدفعات اعتمدت لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى في قطاع غزة، وتشمل تأهيل أربع بنايات، وإنشاء 111 وحدة سكنية، مؤكداً مواصلة العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.يذكر أن قيمة المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.