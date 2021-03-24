انطلاق ملتقى منتجي أعلاف الأزولا في قطاع غزة





وتركز اللقاء حول آليات تجميع هذه المبادرات ومناقشة أوضاعها، والمشاكل التي تعاني منها، بهدف دعم ومساعدة هذه المبادرات في التغلب على المشاكل، التي تواجهها، وكيفية المساهمة في تقديم الحلول الفنية والمالية، التي تعيق عملها وتطويرها.



وقد ساهم النقاش في انطلاق تأسيس ملتقى محلي متعدد الأطراف لبدائل الأعلاف لقطاع الإنتاج الحيواني في قطاع، غزة بهدف دعم استدامة هذه المبادرات، لما لها من أهمية في تحقيق النهج التنموي وتعزيز الصمود، ودعم سبل العيش لفقراء المزارعين والمزارعات في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطننظمت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة، بمقرها في قطاع غزة، لقاءً تشاركياً مع مبادرات فردية صغيرة قائمة، تعمل في مجال زراعة نبات الأزولا، وتعاني من تحديات في الإنتاج والتسويق في إطار مشروع المجموعة الممول من "روى صندوق المبادرات المجتمعية الفلسطينية المبدعة".