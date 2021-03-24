قلقيلية: الشرطة تغلق محالاً تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، عدداً من المحال التجارية، وحررت مخالفات، وفضت تجمعين لبيتي عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 25 محلاً تجارياً وقبضت على شخصين، وضبت مركبتين لغير الملتزمين بقرار الإغلاق، وفضت تجمعين لبيتي عزاء في قلقيلية.



وأضافت الشرطة، أنها قامت بتحرير 29 مخالفة سلامة عامة، لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.