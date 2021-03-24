أكرم الرجوب يُصدر قراراً بإغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام



1. إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة في محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق 2021/3/25 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/28 بحيث يشمل الإغلاق كل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.



2) على الهيئات المحلية في كافة تجمعات المحافظة، اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار الإغلاق، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.



3) ستقوم الأجهزة الأمنية، بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق الشامل، وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قراراً بإغلاق المحافظة لمدة ثلاثة أيام.وقال في القرار، الذي نشرته محافظة جنين عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة جنين وارتفاع عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتخطي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا) حاجز الألفي إصابة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب حالة الطوارئ واستناداً إلى مقررات مجلس الوزراء، بتفويض المحافظين بمواجهة تفشي الجائحة، وبناء على توصيات لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة، فقد تقرر ما يلي: