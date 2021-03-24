بيت لحم: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتقوم بجولات تفتيشية على المحال التجارية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة، خلال 48 ساعة الماضية 261 مخالفة سلامة عامة، لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، والصحية في محافظة بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة محافظة بيت لحم، ومن خلال نشاطها الميداني المستمر، وحرصاً منها على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للقرارات الصادرة لمنع تفشى فيروس (كورونا) في المحافظة، وحصر الإصابات بها فقد تم تحرير 261 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية ولبس الكمامات الطبية، إضافة إلى تحرير تسع مخالفات لمحلات تجارية ومنشآت صناعية غير ملتزمة بالقرارات الصادرة.



وأضافت، أن لجنة البروتوكول الصحي، التي تترأسها الشرطة، وتضم مديرية الصحة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية قامت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعمل خمس جولات تفتيشية صباحية ومسائية وقامت بالتفتيش على 170 محلاً تجارياً في المحافظة؛ للتأكد من التزامهم بإجراءات السلامة العامة.