حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، وطالت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة.



وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حملات الاعتقالات، التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية.



ودعت حماس جميع الدول والشعوب الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إلى الوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية، التي تستبيح حق شعبنا في ممارسة حياته السياسية، وإن حق شعبنا في حياة سياسية حرة، ضمنته جميع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.



كما دعت إلى معاقبة كيان الاحتلال، وطرده من المحافل والمؤسسات الدولية والأممية كافة، وإن هذا الاحتلال البغيض يكشف عن وجهه البشع مرة أخرى عبر معاداته لقيم الحرية والديمقراطية، وفرض سطوته على إرادة شعب آخر، عبر قوة السلاح، واختلال موازين القوانين العالمية.