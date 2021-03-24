شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس.

ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن السفر للحافلتين الرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/9).

وأشارت "الداخلية" إلى ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على الأسماء 
للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه