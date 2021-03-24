طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

غزة - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس.ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن السفر للحافلتين الرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/9).وأشارت "الداخلية" إلى ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.للاطلاع على الأسماء