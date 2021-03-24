جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، ثلاث حفلات زفاف، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة ثلاث حفلات زفاف في المحافظةن، على الفور تحركت قوة من الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات، وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها، كما قامت الشرطة بتحرير 33 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.



وأضافت، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.