دولي

أردوغان: نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل

أردوغان: نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل.

وقال في في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، إن "مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمراً حتمياً، نظراً إلى تاريخنا والمتغيرات الدولية".

في سياق آخر، قال أضاف أردوغان، بأن حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء تركيا القوية، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة.

وقال في هذا السياق: "نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع".

واستطرد قائلا: "سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

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