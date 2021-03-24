شؤون فلسطينية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، إن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية، ونمو اتجاهات الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال التي دفع بها نتنياهو على حساب حقوق شعبنا وكانت العنوان الرئيسي للحملة الانتخابية.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الفلسطينيين الآن أمام وضع جديد لأن الأحزاب اليمينية في إسرائيل ستجد صيغة لتشكيل حكومة يمينية الأمر الذي يتطلب إعادة الحسابات والتقديرات في القيادة وتقييم الوضع بما يمكن من رسم رؤية استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع الناشئ في دولة الاحتلال والذي سيكون عنوانه الضم ومزيد من القتل والإرهاب لشعبنا.

وأضاف: بأن الانتخابات في دولة الاحتلال والانزياح الخطير نحو العنصرية هو نتاج سياسة نتنياهو والتحريض المستمر مع غياب رادع دولي لاجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن هذه النتائج قد يكون لها أثرا كبيرا في عرقلة الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العاصمة القدس ،ولذلك مطلوب من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال القادمة.

وأوضح مجدلاني، بأن على الاتحاد الأوروبي والصين الشعبية وروسيا الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الاعتراف بأية حكومة إسرائيلية قادمة لا تعترف بمبدأ السلام وقرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه