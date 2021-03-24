وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين



وتناول الاجتماع، الذي جرى في مقر الوزارة تداعيات جائحة (كورونا) على الاقتصاد والإجراءات الحكومية للحد من تأثيرها.



وأكد العسيلي على أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، لاسيما سلطنة عمان، مشيراً إلى الجهود الحكومية ومن ضمنها بناء وتنفيذ المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات الخارجية.



من جانبه، وضع السفير العميري، الوزير في صورة الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وما تقوم به الحكومة من خطط لتسهيل الاستثمار، لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق المنصة الإلكترونية " استثمر بسهولة" ، مشيراً إلى بناء 12 منطقة صناعية في السلطنة.



هذا، واتفق الجانبان على تنظم زياردة وفد فلسطيني، يضم القطاعين العام والخاص، بهدف توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ومجلس أعمال فلسطيني عماني.

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء السفير العماني لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والسياسات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني.