شؤون فلسطينية

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
منذ شباط/ فبراير، اجتاحت موجة قوية جديدة من (كوفيد- 19) منطقة الضفة الغربية. وهناك أكثر من 20,000 مريض يُعالَجون حالياً من (كوفيد- 19)، وقد أضاف هذا الوضع ضغوطاً إضافية على منظومة صحية هشة، وترك الطواقم الطبية تكافح في تقديم الرعاية اللازمة للأعداد المتزايدة من المرضى. 

ووفق بيان لمنظمة أطباء بلا حدود وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ويتوجب على الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية أن تقوما على الفور وعلى وجه الضرورة القصوى بزيادة الجهود على نحو ملموس لإبطاء انتشار (كوفيد-19) وأشكاله المتغيرة الجديدة. كما ينبغي الاضطلاع بجهود أكبر في مجال الوقاية من (كوفيد-19) وتدبير الحالات.

ويقول خوان بابلو ناهويل سانشيز، وهو طبيب رعاية مركزة مع أطباء بلا حدود: "إن عدد الإصابات حالياً في أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة. لدينا حالياً 71 شخصاً في قسم الرقود بمستشفى دورا في الخليل – وهو المستشفى الرئيسي والمرفق الوحيد المخصص لعلاج (كوفيد-19) في جنوب الضفة الغربية – ومنهم 27 شخصاً في قسم العناية المركزة. يعمل المستشفى فوق طاقته، ولا يوجد فيه ما يكفي من مساحة أو أسرَّة أو طواقم لمساعدة جميع المرضى ذوي الوضع الحرج، والناس يموتون".

محافظة الخليل من بين المحافظات الأكثر تضرراً في الضفة الغربية، وتدعم أطباء بلا حدود المستشفى من خلال تدريب الطواقم ومعالجة المرضى ورفع الوعي بـ (كوفيد-19) بين المجتمعات المحلية لتقليل انتشار الفيروس وتوفير المشورة للمرضى وأسرهم.

ويضيف خوان بابلو: "نسبة المصابين بـ (كوفيد-19) من الشباب قد زادت بشكل كبير. فواحد من بين كل ثلاثة من المرض الراقدين في مستشفى دورا حالياً هم من الفئة العمرية بين 25 و 64 عاماً، بينما في السابق كانت غالبية المرضى فوق سن الرابعة والستين".

ووفق البيان، فإن نحو 75% من الحالات التي فُحِصت في الضفة الغربية كانت مصابة بالشكل المتغير من الفيروس (B117) الذي نشأ في المملكة المتحدة، وفق التحليل الجينومي من وزارة الصحة الفلسطينية. ويُعتَقد أن هذا النوع المتغير أشد انتقالاً من السلالات السابقة بنسبة 50% تقريباً. وقد أشارت دراسات في الآونة الأخيرة إلى أن هذا الشكل المتغير يُحتمل أن يؤدي إلى إصابة شديدة بـ (كوفيد-19) بنسبة 40-60% أكثر من سابقاته، ما يتطلب دعم المرضى بالأوكسجين وأجهزة التنفس، مع زيادة خطر الوفاة. ومع انتشار الأشكال المتغيرة من (كوفيد-19) في الأراضي المحتلة، ينبغي أن يكون هناك فحوصات مكثفة لفهم مدى شدة انتشارها.

والوضع في نابلس، شمال الضفة الغربية، مقلق على نحو مساوٍ، حيث يعمل مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فوق طاقته ويقوم حالياً بتحويل وحدة الرعاية التنفسية فيه إلى جناح لمرضى (كوفيد-19).

ويقول ماريوس سانجوك، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة يعمل مع أطباء بلا حدود ويقدم التدريب والدعم الطبي لطاقم مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "نفعل ما بوسعنا لإنقاذ حياة جميع المرضى. ويكمن التحدي الأكبر في أن لدى طاقم المستشفى خبرة محدودة في رعاية المرضى شديدي الاعتلال أو مرضى (كوفيد-19). 

وقد شكلت إجراءات بسيطة مثل القلب – حيث يُقلَب المريض على بطنه لتحسين تنفسه – شكلت تحدياً. ويضيف: "تخيل معي أن تقلب مريضاً عليه العديد من الأنابيب والحقن الوريدية الموصولة ببطنه وظهره. هي مهمة صعبة، تحتاج فيها إلى خمسة أشخاص، لكنها ليست مستحيلة".

 أما في غزة فقد انخفض عدد مرضى (كوفيد- 19) في شهر فبراير/شباط، لكنه عاد للارتفاع في منتصف آذار/ مارس، وقد كانت منظومة الرعاية الصحية في غزة تعاني من الشلل مسبقاً بفعل عشرات الأعوام من الاحتلال الإسرائيلي وحصار اقتصادي طال أمده. ويخشى فريق أطباء بلا حدود العامل هناك من موجة أخرى من (كوفيد-19).

 ومع توسُّع انتشار (كوفيد-19) في أنحاء الضفة الغربية وغزة، مازال الفلسطينيون غير محميين. ويقول إلي سوك، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية: "نحن قلقون للغاية تجاه تأخُّر وبطء طرح اللقاح. من ناحية، بات التوفُّر الكبير لجرعات اللقاح في إسرائيل يسمح للحكومة بأن تسعى لتحقيق مناعة جماعية، بدون أي نية للمساهمة الفعلية في تحسين معدلات اللقاح في الأراضي المحتلة، ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أنه من الصعب تكوين صورة واضحة عن استراتيجية توفير وتوصيل جرعات اللقاح المستَلَمة مسبقاً من قبل السلطات الصحية الفلسطينية. كما لا يبدو أن العاملين على الخطوط الأمامية والفئات المعرضة لخطر المرض في فلسطين سيحصلون قريباً على الحماية من المرض".

واعتباراً من منتصف آذار/ مارس، لم يحصل سوى أقل من 2 في المئة من الفلسطينيين على لقاح (كوفيد- 19) في الضفة الغربية وغزة، وهي نسبة صغيرة لدرجة مخيفة في ضوء الموجة الثالثة من الجائحة المهلكة.


أخبار ذات صلة

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

حماس: الاعتقالات بالضفة لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُنهي حفلات زفاف وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

مجدلاني: النتائج الأولية للانتخابات تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

وزير الاقتصاد الوطني يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

أطباء بلا حدود: حاجة ماسة للقاحات مع اجتياح حالات (كوفيد-19) لمستشفيات الضفة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر فبراير

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه