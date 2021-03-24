إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قراراً بإغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية، اليوم وحتى صباح يوم الأحد القادم، بعد ثبوت إصابة أحد موظفي المحكمة بفيروس (كورونا).



وطالب القرار كل من حضر إلى مقر المحكمة الشرعية، يوم الثلاثاء، القيام بالإجراء المطلوب، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، حفاظاً على السلامة العامة، متمنياً السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.