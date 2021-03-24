العقاد: 42 حالة إصابة بفيروس (كورونا) داخل الأوروبي والوضع بالمشفى تحت السيطرة





وشدد العقاد على أنه حتى اللحظة، لم يثبت لدينا إصابات من السلالات الجديدة داخل قطاع غزة، وهذا الأمر غير مهم كثيراً، "لأن بروتوكول العلاج واحد معمول به عالمياً".



وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: إن الوضع حتى اللحظة بمشفى الأوروبي، تحت السيطرة، وقادرون على تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية للمرضى.



وتابع: "ننظر إلى الحالة الوبائية في قطاع غزة، بعين الترقب والتخوف في ظل ارتفاع منحى الإصابات بشكل مطرد، ونخشى أن تزداد أعداد الإصابات يوماً بعد يوماً، ونأمل أن يعود المنحنى للانخفاض مرة الأخرى".



وأكد العقاد بأننا "نتجهز في مشفى الأوروبي بشكل خاص، وبوزارة الصحة بوجه عام للأسوأ، للتعامل مع حالات (كورونا) أي كانت خطورتها".



وأبدى استعداده لاستيعاب أعداد الاصابات بفيروس (كورونا) التي يتم تشخيصها على أنها حرجة وخطيرة داخل مشفى الأوروبي، الذي أعدته وزارة الصحة خصيصاً للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن من ضمن المصابين، 13 حالة داخل أقسام العناية المركزة، و28 حالة أخرى على الأسرة الخطرة، تحتاج للدعم بأجهزة الأوكسجين، وحالة واحدة متوسطة.