بيت لحم: الاحتلال يجرف ثلاثة دونمات في قرية كيسان

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة دونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، بأن آليات الاحتلال، جرفت هذه الدونمات، الواقعة غرب القرية بمحاذاة مستوطنة (ايبي هناحل)، وتعود لمواطنين من عائلة عبيّات، بهدف توسيع مدخلها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار غزال إلى أن الأرض، التي تم تجريفها قد استولت عليها سلطات الاحتلال قبل سنوات، محذراً من الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها أراضي القرية.



وتتعرض قرية كيسان منذ عدة أشهر، إلى انتهاكات احتلالية من خلال الاقتحامات المتكررة، وتجريف الأرضي وسلبها.