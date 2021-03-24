شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" وشركاؤها يختتمون مشروع تدريب المدربين (TTT)

"التعليم العالي" وشركاؤها يختتمون مشروع تدريب المدربين (TTT)
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني وشركاؤها، اليوم الأربعاء، مشروع تدريب المدربين (TTT) الذي نفذته وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ).

ونفذ مشروع (TTT) على مدار الأربع سنوات الماضية (2017-2021) وساهم في مواجهة عدة تحديات من خلال دعم إعداد الطريقة الوطنية المعيارية لتطوير مناهج التعليم المهني والتقني، وبرامج تدريب الكوادر الإدارية والمهنية خاصة تدريب
المدربين (قبل وأثناء الخدمة)، وإعداد خبراء في مجال إدارة الجودة والتدقيق، وإعداد الدراسات المتخصصة في الاستراتيجات المهمة بقطاع التدريب التخصصي، وتنفيذ المخيمات المهنية.

وكان للمشروع مساهمة فعّالة خلال جائحة (كورونا) من خلال توزيع منشوروات توعوية، وأدوات ومعدات وقاية سهّلت عقد الامتحان التطبيقي الشامل لدورتين متتاليتين، كما أنه ساهم بتسهيل عقد التدريب العملي لطلبة المساقات العملية في مؤسسات
التعليم العالي خلال الجائحة، إضافة إلى تزويد بعض المؤسسات بأنظمة تعلّم عن بعد، ودعمها فنياً عن طريق تدريب كوادرها على أنظمة التعليم الإلكتروني، وساهم الشروع أيضاً بدعم مراكز التميّز وبنيتها التحتية بهدف خلق بيئة مناسبة لتعزيز فرص تشغيل الشباب وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.

ونظّم حفل الاختتام عبر تقنيات التواصل عن بعد وحمل عنوان "التعليم عن بعد في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، الدورس المستفادة والخطوات القادمة"، بحضور (مكتب التمثيل الألماني، ومكتب تمثيل النرويج، ووكالة التعاون الألماني، ومؤسسة (NORAD)، و(يونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأميرة تغريد للتدريب المهني في الأردن، وجامعة ساينت جالن السويسرية، والوزارات ذات العلاقة والشريكة، ومؤسسات التعليم المهني والتقني الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية".

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