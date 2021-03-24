الفتى عبيد يروي تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من قبل جيش الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقل تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، شهادة الأسير القاصر نور الدين نصري عبيد (17 عاماً) من بلدة العيسوية قضاء القدس، والتي يروي من خلالها تفاصيل الاعتداء الهمجي والمعاملة المهينة التي تعرض لها لحظة اعتقاله وأثناء استجوابه.



وبيّن عبيد لمحامية الهيئة، وفق تصريح للأخيرة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تفاصيل التنكيل به موضحاً، بأنه جرى اعتقاله خلال المواجهات التي اندلعت في بلدته، حيث هاجمه أفراد من حرس الحدود الإسرائيلي وانهالوا عليه بالضرب بشكل تعسفي بأيديهم وأرجلهم وبالأسلحة التي يحملونها، مما أدى إلى إصابة القاصر بجرح برجله وكدمات وروضوض، ولم يستطع الوقوف لحظتها من شدة الضرب، فقاموا بجره وسحبه على الأرض وزجه داخل الجيب العسكري، واستمروا بضربه بلا رحمة وهو داخل الجيب.



وتابع عبيد إفادته بأنه تم نقله بعدها إلى مركز "شرطة أبو غنيم" جنوب القدس المحتلة لاستجوابه, وهناك حُقق معه لمدة ساعة وهو مقيد اليدين والقدمين، وخلال الاستجواب حرموه من الدخول إلى الحمام، وبعد انتهاء التحقيق معه احتجزوه في ساحة المركز في البرد والعراء , وهو مقيد حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ومن ثم نقلوه إلى زنازين "المسكوبية".



وأكمل القاصر بأن ظروف زنازين "المسكوبية" مأساوية، فالغرف داخل القسم متسخة والأغطية التي تقدمها إدارة المعتقل إلى الأسرى المتواجدين قذرة ومليئة بالجراثيم والحشرات وتسبب حساسية بالجلد، ووجبات الطعام المقدمة سيئة النوع والكمية، عدا عن ذلك فإن معاملة السجانين للأسرى سيئة للغاية، حيث يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم لحجج وذرائع واهية، مكث الأسير بزنازين المسكوبية لـ 12 يوماً، وفيما بعد نُقل إلى سجن "أوفيك" الإسرائيلي، علماً بأن هذا السجن مخصص لاحتجاز السجناء الجنائيين الإسرائيليين وليس الأسرى الفلسطينيين الأمنيين.



وأضاف عبيد بأن خلال تواجده بسجن "أوفيك" لم يسلم أيضاً من الضرب والاهانة على يد السجانين، حيث طلب خلال تواجده هناك الاتصال بذويه، لكن السجانين رفضوا ذلك وعاقبوه واعتدوا عليه بالضرب المبرح وتعمدوا تقييد يديه بعمود السرير لساعات طويلة، وحرمانه من الطعام والشراب والدخول إلى الحمام، بقي 10 أيام بسجن "أوفيك" ذاق خلالها الأمرين، وبعدها نُقل إلى معتقل "الدامون".



يشار إلى أن الفتى عبيد معتقل منذ تاريخ 23/12/2020 ولا يزال موقوف حتى الآن، ويقبع حالياً بقسم (4) القسم المخصص للأشبال بمعتقل "الدامون".