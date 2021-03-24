إسرائيل: مجهول يقتحم قاعدة عسكرية ويستولى على سلاح ويلوذ بالفرار





وأضافت، بأن هذا المجهول استولى على سلاح من طراز M-4 أخذه من جندي، مدعيا أنه مبعوث لفحص قطع السلاح.











وتابعت القناة، بأن المشتبه به قام بتفكيك السلاح ووضعه في حقيبة ولاذ بالفرار.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجهولاً اقتحم قاعدة للواء المظليين تابعة للجيش، متنكرا بالزي العسكري.