إسرائيل: مجهول يقتحم قاعدة عسكرية ويستولى على سلاح ويلوذ بالفرار
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجهولاً اقتحم قاعدة للواء المظليين تابعة للجيش، متنكرا بالزي العسكري.
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجهولاً اقتحم قاعدة للواء المظليين تابعة للجيش، متنكرا بالزي العسكري.
وأضافت، بأن هذا المجهول استولى على سلاح من طراز M-4 أخذه من جندي، مدعيا أنه مبعوث لفحص قطع السلاح.
وتابعت القناة، بأن المشتبه به قام بتفكيك السلاح ووضعه في حقيبة ولاذ بالفرار.
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