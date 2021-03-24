حماس: خلال أقل من يومين سنُعلن عن آلية المشاركة بالانتخابات وخيار القائمة المشتركة حاضرٌ
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء: إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية؛ لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.
وأضاف القانوع لإذاعة (الأقصى): خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لازال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء: إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية؛ لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.
وأضاف القانوع لإذاعة (الأقصى): خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لازال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.
وقال: إن حماس حريصة أن تكون ضمن قائمة مشتركة تمثل المجموع الوطني الفلسطيني، وتضم كافة أطياف العمل السياسي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
وشدد القانوع على أن "حماس جاهزة لخوص الانتخابات سواء بقائمة مشتركة أو منفردة وستواصل جهودها لتشكيل أكبر تحالف وطني".
وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، بأن "الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم مرشحو قائمة الحركة، لا أساس لها من الصحة، وخلال أقل من يومين ستعلن حماس عن قائمتها ونأمل من أبناء شعبنا التريث في تناقل المعلومات.
وأكد بأنه "لن نسمح للاحتلال الصهيوني بالتأثير على مسار العملية الانتخابية ومحاولاته بالتدخل لإفشال إجرائها في القدس لن تنجح".
في سياق آخر، قال القانوع: إن إجراء الانتخابات الإسرائيلية للمرة الرابعة خلال عامين، تعكس حالة الأزمة السياسية التي يعاني منها الاحتلال و"عمق الخلافات الداخلية لدى المجتمع الصهيوني وهذا يؤكد أن المجتمع الصهيوني مجتمع هش وإرادة شعبنا هي الأقدر على كسر إرادة الاحتلال".
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