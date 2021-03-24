حماس: خلال أقل من يومين سنُعلن عن آلية المشاركة بالانتخابات وخيار القائمة المشتركة حاضرٌ

وقال: إن حماس حريصة أن تكون ضمن قائمة مشتركة تمثل المجموع الوطني الفلسطيني، وتضم كافة أطياف العمل السياسي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.





وشدد القانوع على أن "حماس جاهزة لخوص الانتخابات سواء بقائمة مشتركة أو منفردة وستواصل جهودها لتشكيل أكبر تحالف وطني".





وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، بأن "الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم مرشحو قائمة الحركة، لا أساس لها من الصحة، وخلال أقل من يومين ستعلن حماس عن قائمتها ونأمل من أبناء شعبنا التريث في تناقل المعلومات.





وأكد بأنه "لن نسمح للاحتلال الصهيوني بالتأثير على مسار العملية الانتخابية ومحاولاته بالتدخل لإفشال إجرائها في القدس لن تنجح".



