الارتفاع مستمر.. الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 2689 عينة، بنسبة مئوية، وصلت إلى 19%.



وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، بلغ 60294 إصابة منها 3806 حالة نشطة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة، بلغ 591 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس (كورونا) في قطاع غزة 55897 حالة، بعد تسجيل 149 حالة تعافٍ.



وأكدت، أن اجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 153 حالة، من بينها 89 حالة خطيرة وحرجة.



وأضحت، أن إجمالي الجرعات، التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، مبينة أن الذين تلقوا الجرعات 13733 شخصاً.



يذكر، أن وزارة الداخلية، بغزة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إجراءات جديدة؛ لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.



وأكدت داخلية غزة، أنه سيتم فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء، اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 آذار/ مارس 2021، ومنع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه.



وذكرت أنه سيتم اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات، وكذلك منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.



وأعلنت داخلية غزة عن تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث (كورونا) لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين، وكذلك العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.