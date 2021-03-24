القيادي شهاب: يجب لجم تدخلات الاحتلال بمسار الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر القيادي في حركة (حماس) محمد شهاب، تصاعد حملات الاعتقالات، التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات، التي شنها الاحتلال فجر اليوم، طالت عدداً من كوادر حركة (حماس) بعد مداهمة منازلهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومن بين المعتقلين قياديان بحركة حماس.



وقال: "إن تهديدات قوات الاحتلال واعتقالاته المتكررة لقيادات المقاومة، لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا تمسكًا بروح المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي".



وأشار شهاب إلى أن قوات الاحتلال، ترسل رسائل تهديد بالاعتقال، حال الترشح والمشاركة في الانتخابات من خلال ملاحقتها للعناصر الوطنية والإسلامية، واعتقالها لعدد من كوادر حركة (حماس) بمحافظة رام الله والبيرة، حيث طالت كلًا من: الأسير المحرر، الشيخ جمال الطويل، والأسير المحرر باجس نخلة، ومعروف باجس نخلة، والأسير المحرر، ماهر دلايشة، والمحامي أواب مبارك، والأسير المحرر، إياد الصافي وعبد العزيز محي الدين الخطيب.



ودعا محمد شهاب، الدول العربية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال ولجمه عن التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.