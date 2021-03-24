شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من قوات الاحتلال، ترافقها جرافتان، قامتا بهدم منزل في المخيم، وهو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بالصفيح.

وأضافت المصادر، أنه خلال عملية الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومخيم شعفاط، ويطلق عليه أحياناً عناتا، هو أحد المخيمات التي أنشئت على مساحة تقارب الـ 200 دونم حالياً في أراضي ما بين قريتي عناتا وشعفاط، ضمن حدود القدس المحتلة.

وبدأت حركة النزوح إلى مخيم شعفاط منذ عام 1965 إلى ما بعد حرب حزيران 1967، وهو بحسب وكالة الغوث الدولية المخيم الوحيد، الذي يحمل قاطنوه الهوية المقدسية.

 ويعاني مخيم شعفاط كثيراً من المشاكل، وخاصة الكثافة السكانية العالية، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى جدار الفصل العنصري، الذي أدى إلى إغلاق الطرق، وتعطيل وعرقلة أعمال الكثير من السكان.

 ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وتسعى سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

أخبار ذات صلة

الارتفاع مستمر.. الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

الارتفاع مستمر.. الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

القيادي شهاب: يجب لجم تدخلات الاحتلال بمسار الانتخابات الفلسطينية

القيادي شهاب: يجب لجم تدخلات الاحتلال بمسار الانتخابات الفلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

&#34;الصحة&#34;: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

"الصحة": الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

أهالي &#34;الشيخ جراح&#34; يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

أهالي "الشيخ جراح" يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه