بورما تفرج عن 600 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب

احتجاجات في بورما

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت بورما يوم الأربعاء، عن أكثر من 600 شخص اعتقلتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير، وسط تنديد جديد بقمع المجموعة العسكرية المتظاهرين.



وأطلق النظام العسكري موجة أعمال عنف في إطار مساعيه لوقف التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على الانقلاب واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.



وقال مسؤول كبير في سجن أينسين لوكالة (فرانس برس)، طالبا عدم كشف هويته "أطلقنا اليوم (الأربعاء) سراح 360 رجلا و 268 امرأة من" هذا السجن الواقع في رانغون.



وصرح المحامي خين مونغ مينت الذي كان في سجن اينسين لحضور جلسة محاكمة موكلين، إن 16 حافلة تقل عدة أشخاص غادرت السجن صباحا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضح: "أرسلوا الى مراكز شرطة لكي يتمكنوا من العودة الى منازلهم. اتصل بي عدد من الموكلين لكي يبلغونني بالافراج عنهم".



وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام الاشخاص الذين افرج عنهم على متن الحافلات وهم يرفعون اشارة الثلاثة أصابع، علامة المقاومة ضد الانقلاب، فيما كان اشخاص ينتظرون أمام السجن يلوحون لهم.



ودعا ناشطون الى "إضراب صامت" في مختلف أنحاء البلاد الأربعاء فيما كانت شوارع رانغون ونايبيداو خالية.