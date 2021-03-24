شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة، منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً؛ للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

أخبار ذات صلة

حماس: خلال أقل من يومين سنُعلن عن آلية المشاركة بالانتخابات

حماس: خلال أقل من يومين سنُعلن عن آلية المشاركة بالانتخابات

الارتفاع مستمر.. الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

الارتفاع مستمر.. الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

القيادي شهاب: يجب لجم تدخلات الاحتلال بمسار الانتخابات الفلسطينية

القيادي شهاب: يجب لجم تدخلات الاحتلال بمسار الانتخابات الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

&#34;الصحة&#34;: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

"الصحة": الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم شعفاط شمال القدس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

أهالي &#34;الشيخ جراح&#34; يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

أهالي "الشيخ جراح" يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه