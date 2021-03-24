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مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة
سفينة عملاقة في قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الأربعاء، انتظام حركة الملاحة مرة أخرى، من خلال مجرى القناة الأصلية عقب جنوح سفينة حاوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وتعطّلت حركة الملاحة في القناة، بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأظهرت صورة نُشرت أمس الثلاثاء، سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة، وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، في حين بدت حفارات تحاول تخليصها.

ووفقاً لموقع (فيسيل فايندر) المتخصّص بتعقّب السفن، فإنّ ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).

ولم يتّضح السبب الذي أدّى إلى توقف سفينة الحاويات، بالقناة، أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم.

وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر، إذ بلغت مداخيلها العام الماضي 5.61 مليار دولار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

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