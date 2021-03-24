داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا





وأضاف "سيعاد افتتاح سفارتنا في طرابلس يوم الاثنين، وسيعود سفيرنا إلى أرضكم"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وكانت باريس قد أغلقت سفارتها بعد إجلاء نحو 50 مواطنا فرنسيا وبريطانيا مع نشوب القتال في طرابلس في تموز/يوليو 2014، واتخذ سفيرها من تونس مقرا له.



وقال ماكرون: إن بلاده وشركاءها الأوروبيين متحدون في دعم مساعي السلطات الجديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، وتوحيد الجيش الوطني والمؤسسات المالية، والعمل على إجراء الانتخابات المزمعة في نهاية العام.



وأضاف أيضا أنه يجب على القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا. وقال "يجب على القوات التركية والروسية المقاتلة، والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم تلك الدول أو غيرها المغادرة بأسرع ما يمكن، لأنه لا يمكن تأمين ليبيا إلا بواسطة جيش ليبي موحد فقط".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده ستُعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين المقبل بهدف إظهار الدعم للسلطات الجديدة.يأتي ذلك بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة.وقال ماكرون الذي كان يتحدث وبجواره محمد المنفي "سنبذل كل ما بوسعنا لمساندة هذه الأجندة المدافعة عن السيادة والاستقرار".