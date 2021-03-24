"الإحصاء": انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال يناير الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

انخفضت الصادرات خلال شهر كانون ثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 20% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 101.8 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2021. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.4 مليون دولار أمريكي.



انخفاض الواردات السلعية خلال شهر كانون ثاني 2021



انخفضت الواردات خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 491.9 مليون دولار أمريكي.



ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2021. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق.



ارتفاع طفيف في عجز الميزان التجاري



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 390.1 مليون دولار أمريكي.