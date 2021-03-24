البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

نتنياهو وزوجته سارة

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أظهرت هيمنة كاملة لليمين العنصري المتطرف، ومناصري نظام (الأبرتهايد) المفروض ضد الشعب الفلسطيني.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أنصار العنصرية موجودون في معسكر نتنياهو، وفي المعسكر المعارض لنتنياهو مثل ساعر وليبرمان ونفتالي بينت، وهم جميعاً معادون للسلام، وحقوق الشعب الفلسطيني.



واضاف البرغوثي: بأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تظهر انعدام أي فرص لمفاوضات مجدية مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأننا لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية، بل في مرحلة نضال وكفاح، وكل ذلك يؤكد أن التخلص من الاحتلال، ونظام (الأبرتهايد) العنصري، مرتبط بتبني استراتيجية وطنية بديلة، لتغيير ميزان القوى.