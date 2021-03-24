شؤون فلسطينية

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف
نتنياهو وزوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أظهرت هيمنة كاملة لليمين العنصري المتطرف، ومناصري نظام (الأبرتهايد) المفروض ضد الشعب الفلسطيني.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أنصار العنصرية موجودون في معسكر نتنياهو، وفي المعسكر المعارض لنتنياهو مثل ساعر وليبرمان ونفتالي بينت، وهم جميعاً معادون  للسلام، وحقوق الشعب الفلسطيني.

واضاف البرغوثي: بأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تظهر انعدام أي فرص لمفاوضات مجدية مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأننا لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية، بل في مرحلة نضال وكفاح، وكل ذلك يؤكد أن التخلص من الاحتلال، ونظام (الأبرتهايد) العنصري، مرتبط بتبني استراتيجية وطنية بديلة، لتغيير ميزان القوى.

أخبار ذات صلة

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

&#34;الصحة&#34;: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

"الصحة": الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

مستشار وزيرة الصحة: سيكون الوضع كارثياً حال تفشي الفيروس أكثر بقطاع غزة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

الطقس: فلسطين تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

الطقس: فلسطين تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

الاحتلال يقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للقياديين في حماس جرار ودودين

أهالي &#34;الشيخ جراح&#34; يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

أهالي "الشيخ جراح" يطالبون المؤسسات المقدسية بالوقوف إلى جانبهم

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فتح تنفي وجود أي خلافات داخل إقليم طولكرم

فتح تنفي وجود أي خلافات داخل إقليم طولكرم

الاحتلال يُطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

الاحتلال يُطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

الاحتلال يمنع المقدسية &#34;الحلواني&#34; من دخول المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يمنع المقدسية "الحلواني" من دخول المسجد الإبراهيمي

منوعات

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

لهذا السبب.. خالد الصاوي يتقدم بشكوى ضد هذا المنتج

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

شاهد: بطريقة طريفة.. هاني شاكر يشارك عمرو دياب الغناء

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

عربي

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

داعية لرحيل القوات الأجنبية.. فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه