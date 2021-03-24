دولي

(كورونا) بالعالم: زيادة ملموسة بعدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: زيادة ملموسة بعدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون، وأكثر من 746 ألف وفاة.

كما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 124 مليوناً وما يقارب من 807 آلاف إصابة، تعافى منهم 100 مليون ونحو 843 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملموسة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 486 ألفاً و240 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,214 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل التي سجلت رقماً قياسياً، تخطى حاجز الـ 3 آلاف بواقع (3,158 وفاة)، وأميركا (936 وفاة)، وإيطاليا (551 وفاة)، وروسيا (427 وفاة)، وبولندا (396 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (84,996 إصابة)، وأميركا (58,705 إصابات)، والهند (47,264 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (26,182 إصابة و138 وفاة)، وإيطاليا (18,765 إصابة).

وما تزال البرازيل، تتصدر دول العالم، بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما تحافظ أميركا على تصدرها لدول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (556,883 وفاة)، والبرازيل (298,843 وفاة)، والمكسيك (199,048 وفاة)، والهند (160,477 وفاة)، وبريطانيا (126,284 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,636,534 إصابة)، والبرازيل التي تخطت أمس عتبة الـ12 مليونا بواقع (12,136,615 إصابة)، والهند (11,734,058 إصابة)، وروسيا (4,474,610 إصابات)، وفرنسا (4,313,073 إصابة).

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