القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في حي رأس خميس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في حي رأس خميس شمال القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، قامتا بهدم منزل في المخيم، وهو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بالصفيح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر، أنه خلال عملية الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.