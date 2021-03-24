"الصحة": الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس (كورونا) بالضفة بأقسام العناية المكثفة





وبيّن في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن 206 مصابين بفيروس (كورونا) يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأضاف الشخرة، بأن هذا الرقم لأعداد المصابين في غرفة العناية المكثفة، يسجل لأول مرة في فلسطين منذ بداية الجائحة، فيما وصلت نسبة إيجابية فحوصات فيروس (كورونا) ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.



وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج (كورونا) 100%.



وتابع الشخرة، بأن هناك إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين لتلقي لقاح (كورونا)، مطالباً الجمهور بالالتزام بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، اليوم الأربعاء: إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيراً.