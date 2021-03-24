بينهم قياديان بـ (حماس).. حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من رام الله والبيرة، في الضفة الغربية.



ومن بين المعتقلين، القياديان في حركة (حماس) جمال الطويل، وباجس نخلة، وفق ما ذكرت إذاعة (الأقصى).



هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة، خلال عملية دهم واقتحام، طالت عدداً كبيراً من المنازل، وتخللها الاعتداء على المواطنين، وإصابة بعضهم وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.



وخلال عملية المداهمة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب، وحطموا أبواب العديد من المنازل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من بلدة طمون جنوب طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر مروان أحمد بشارات (30 عاماً)، من بلدة طمون، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني، باعتقال كل من: إسلام عادل حجازي، ومروان صالح أبو عاهور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).