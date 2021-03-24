حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إنها لا تُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي.





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الجميع نتاج مشروع صهيوني احتلالي، يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".



وشددت على أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة، لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا، حتى دحر هذا الاحتلال.



وقالت حماس: "لذا نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة، كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطن