حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

حماس: لا نُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إنها لا تُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الجميع نتاج مشروع صهيوني احتلالي، يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".
وشددت على أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة، لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا، حتى دحر هذا الاحتلال.
وقالت حماس: "لذا نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة، كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
وشددت على أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة، لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا، حتى دحر هذا الاحتلال.
وقالت حماس: "لذا نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة، كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
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