الإمارات: الإعلان عن وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي

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حمدان بن راشد بجانب أخيه محمد بن راشد حاكم دبي
رام الله - دنيا الوطن
نعي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

يشار إلى أن حمدان بن راشد، هو وزير المالية الإماراتية أيضاً منذ عام 1971، أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات، وهو من مواليد عام 1945.

هو الابن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم، وأخ شقيق لمكتوم بن راشد، وأخ شقيق لمحمد بن راشد حاكم دبي، وهو أيضاً أخ شقيق لأحمد بن راشد، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

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