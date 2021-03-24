الطقس: فلسطين تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة





هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.



يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من:



1- التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة .





2- شدة سرعة الرياح.





3-خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-7 13-6 12-6 بيت لحم 15-7 13-6 12-6 رام الله والبيرة 14-6 12-5 11-5 طولكرم 18-10 16-8 15-8 نابلس 16-8 14-7 13-7 قلقيلية 18-10 16-8 15-8 جنين 19-9 16-8 15-8 سلفيت 15-7 13-6 12-6 طوباس 20-10 17-9 16-9 روابي 16-8 14-7 13-7 الخليل 14-6 12-5 11-5 غزه 19-11 17-10 16-9 أريحا 25-13 23-12 22-12 خانيونس 19-11 17-10 16-9 الأغوار الشمالية 23-11 21-10 20-10 رفح 19-10 18-9 17-8

4-تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.