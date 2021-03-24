شؤون فلسطينية

الاحتلال يقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة
الغارة على موقع بدر التابع للمقاومة (تصوير هاني الشاعر)
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ تجاه مدينة بئر السبع من القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، موقعي (بدر) و(براق) غربي مدينة غزة، بخمسة صواريخ على الأقل.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الاحتلال أغارت على نقطة تابعة للضبط الميداني، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية والمروحية استهدفت مواقع تابعة لحركة (حماس)، رداً على إطلاق الصاروخ، محملاً الحركة مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

وأطلق مساء أمس الخميس، صاروخ من قطاع غزة، مدينة بئر السبع، فيما أجرى وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، مشاورات أمنية عقب إطلاق الصاروخ.

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