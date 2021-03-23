الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للقياديين في حماس جرار ودودين

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رام الله - دنيا الوطن

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من مدينة جنين للمرة الثانية على التوالي وبحق الأسير القيادي "عايد دودين" من دورا جنوب الخليل للمرة الخامسة على التوالي.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمرا جديدا بالاعتقال الإداري بحق القيادي دودين للمرة الخامسة على التوالي، لافتة إلى أنه معتقل منذ عام ونصف.



واعتقلت قوات الاحتلال القيادي دودين بتاريخ 28/9/2019، بعد اقتحام منزل في بلدة دورا جنوب الخليل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ولم يمضِ حينها على إطلاق سراحه سوى عدة شهور فقط، وبعد عدة اسابيع أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري دون تهمة.



ويتعمد الاحتلال استهداف القيادي "دودين" بشكل دائم حيث أمضى قرابة الـ20 عاماً في سجون الاحتلال معظمها كانت في الاعتقال الإداري، وقد أطلق عليه لعدة أعوام عميد الأسرى الإداريين في السجون كونه أمضى سنوات طويلة في الإداري بشكل متواصل.



يشار إلى أن الأسير القيادي دودين أب لست أبناء لم يلتقِ بهم كثيراً نظرا للاعتقالات المتكررة التي تستهدفه بين الحين والاخر.



وفي سياق متصل، قالت عائلة الأسير القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار إن المحكمة العسكرية في معسكر سالم جددت اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي لمدة أربعة شهور.



وكانت العائلة تترقب إطلاق سراح القيادي جرار، إلا أنها تفاجأت بتمديد الاعتقال الإداري وتجديده، موضحة أنه أمضى ما يزيد على 10 سنوات في سجون الاحتلال، جلها في الاعتقال الإداري.