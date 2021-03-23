شؤون فلسطينية

فتح تنفي وجود أي خلافات داخل إقليم طولكرم

فتح تنفي وجود أي خلافات داخل إقليم طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة فتح في طولكرم، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات داخل الاقليم في الاجتماعات الاخيرة لمكاتب الحركة.

وأوضح الاقليم في بيان وصل "دنيا الوطن" أنّه عُقد اجتماع في مقر مكتب الحركة مساء الثلاثاء، بحضور جميع الأعضاء وساد الاجتماع اجواء الاخوة الفتحاوية ودار الحوار بمسؤولية تنظيمية ووطنية عالية .

وأشار الاقليم إلى أنه تم فتح النقاش والحوار والاستماع للاراء التنظيمية البناءة من كافة اعضاء الاقليم والتي تصب في مصلحة الوطن والحركة والحفاظ على ارثها العظيم الذي عمد بدماء الشهداء وعذابات الاسرى وآهات الجرحى.

وبحسب البيان فإن هناك حوارات تجري من اجل الوصول لأفضل الطرق لانجاح الحركة في المعركة الانتخابية والعمل على توحيد الجهود الوطنية والتنظيمية والاصطفاف حول قيادة الحركة.

وأضاف البيان "سيواصل الاقليم العمل من اجل انجاح قائمة الحركة الانتخابية على قلب رجل واحد".

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