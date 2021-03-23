جون بولتون: عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيكون خطأً جسيمًا

جون بولتون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي في ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن انشغالَ إدارة بايدن يتركّز الآن على مواجهة الجائحة وإعادة الاقتصاد، وبالتالي تعمّد الرئيس إيلاءَ السياسة الخارجية اهتماماً أقل وهو ما لم يتوقعه كثيرون.



وقال بولتون وفق ما نقل (التلفزيون العربي): إن الإجراء الأفضل بشأن السلام والأمن في عموم الشرق الأوسط هو قيامُ نظامٍ جديد في طهران، وتغيير هذا النظام سيكون أفضل حلٍّ للمنطقة برُمّتها وللشعب الإيراني على وجه الخصوص.



وحول الاتفاق النووي مع طهران، قال بولتون إن الخطأ الأفدح كان السماح لإيران بحيازة أيّة قدرات تمكنها من تخصيب اليورانيوم، وعودة إدارة بايدن لأي اتفاق يترك لإيران هذه القدرة سيكون خطأً جسيماً ترتكبه الولايات المتحدة.



مستشار الأمن القومي السابق وفيما يتعلق بالملف اليمني، اعتبر ان إيران وجدت في اليمن طريقاً منخفض الكلفة لممارسة ضغط كبير على السعودية والدول الأخرى في شبه الجزيرة العربية وهذا ما لا يمكن قبوله، ولو أن الأمم المتحدة ركّزت أكثر على هذا الجانب لربما كُنّا توصّلنا إلى حلٍّ سلميّ في وقتٍ أبكَر.



بولتون وفي معرض حديثه عن العلاقات مع روسيا شدد على أن الإجراءات التي أقدمت عليها موسكو بتهديد الانتخابات الأميركية هي إجراءت خطيرة تستدعي رداً حازماً، واعتبر أن الحكومة الروسية قد فعلت الكثير مما لا يُعدّ مقبولاً سواء في وسط أوروبا وشرقها عموماً وكذلك في الشرق الأوسط، ورأى أن على روسيا أن تكون أكثر قلقاً بشأن الصين مقارنةً بوجودها في الشرق الأوسط أو في وسط أوروبا وشرقها.



المستشار السابق للأمن القومي انتقد قيام إدارة بايدن بتمديد العمل باتفاقية ستارت النووية لخمس سنوات مما قد يفسّر على أنه ليونة من إدارة بايدن تجاه موسكو، خاصة وان هذه الاتفاقية ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة ولا تتناول القدرات النووية الصينية.



وقال بولتون إن الصين تسعى للتأثير في عملية بناء الرأي العام في أميركا، وأفعالها على الصُعدِ الاقتصادية والسياسية والعسكرية تُظهِرُ بجلاءٍ سعيها إلى فرض هيمنتها في المنطقة. واعتبر بولتون ان أميركا والغرب أدركوا متأخرين هذا التهديد الذي يُعدُّ تهديداً للمجتمعات أيضاً، والرئيس بايدن أمامه فرصة لوضع سياسة إزاء الصين إلاَّ أن الوقت يفوت سريعاً.



وأضاف بولتن ان لدى الصين وبسبب هيمنتها الاقتصادية على كوريا الشمالية، القدرة على إيقاف برنامج بيونغ يانغ النووي بمفردها، وينبغي لبكين مثلما ينبغي لواشنطن محاسبة كوريا. وفي هذا الإطار شدد بولتون على ان تعاملات الصين الاقتصادية مع دول العالم لا يعني أن الولايات المتحدة تفتقر إلى أي قوة كبيرة لمجابهتها، وعلى الصينيين احترام قواعد اللعب أو تحمُّلُ العواقب.



مستشار الامن القومي في ادارة الرئيس الأمريكي السابق قال إن ترمب كان حالة شاذّةً في السياسية الأميركية وهو لا يمثّل أغلبيةً حتى في الحزب الجمهوري بما يتعلق بالسياسة الخارجية، واعتبر ان نفوذه قد تلاشى وسيواصل التلاشي.