دولي

نتائج العينات الأولية لانتخابات (الكنيست).. نتنياهو يتصدر والمشتركة 9 مقاعد

نتائج العينات الأولية لانتخابات (الكنيست).. نتنياهو يتصدر والمشتركة 9 مقاعد
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ24، تصدر حزب الليكود وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 - 9 مقعدًا.

نتائج العينات التلفزيونية الإسرائيلية:
 
القناة 12:

الليكود 31
يش عتيد 18
 شاس 9
المشتركة 9
يمينا 8
كحول لفان 7
العمل 7
الصهيونية الدينية 7
يسرائيل بيتنا 6
يهدوت هتوراة 6
تكفا حدشا 6
ميرتس 6

القناة 13:

الليكود 33
يش عتيد 16
 شاس 9
المشتركة 8
كحول لفان 8
يسرائيل بيتنا 8
العمل 7
يهدوت هتوراة 7
يمينا 7
ميرتس 7
الصهيونية الدينية 6
تكفا حدشا 5: 

قناة كان:

الليكود 31
يش عتيد 18
 شاس 9
المشتركة 8
كحول لفان 7
يسرائيل بيتنا 7
العمل 7
يهدوت هتوراة 7
يمينا 7
ميرتس 6
تكفا حدشا 6

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