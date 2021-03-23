معروف: الإجراءات الأخيرة ليست نهاية المطاف ونأمل أن تكون كافية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء اليوم ليست نهاية المطاف، وتأتي ضمن سياسة التدرج.



وقال معروف في تصريحات صحفية لقناة (الأقصى): إن الإجراءات تأتي ارتباطًا بقراءة المؤشرات وهي حزمة أولى نأمل أن تكون كافية، وألا نضطر للمزيد من الإجراءات تشديدًا على مستوى القطاعات المختلفة.



وأضاف "المؤشرات التي تراقبها الجهات المختصة، تعطي زيادة مضطرة تنبئ أننا دخلنا في الموجة الثانية فبالتالي لا بد من التدخل الحكيم دون استنزاف المجتمع، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية هدفت إلى تحقيق الأثر الطبي المطلوب دون إرهاق المجتمع".



وذكر معروف "نحن في بداية موجة جديدة من فايروس كورونا، وتشبه لحد كبير موجة شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما وصلت الأمور إلى ذروة تسجيل الإصابات"، مبيناً بأن الموجة الثانية قد تطول إن لم يساهم المواطن بدوره، وإن لم تتابع الجهات الرقابية الإجراءات على الأرض.



وأشار إلي أن شهر كانن الثاني/ يناير الماضي، كان هناك تقديرات لوزارة الصحة بأننا على أعتاب موجة ثانية في منتصف فبراير، وفعلًا أتت الموجة بدايةً مع شهر مارس، وهي تنعكس الآن بارتفاع نسبة الإصابات فيمن يتم فحصهم، مؤكداً بأن التدخل الحكومي جاء مبكرًا هذه المرة، والتحذير بدأ فعليًا قبل أيام، والإجراءات على المستوى الحكومي كانت قبل أسبوع بالتشديد والمتابعة الحثيثة.



وبين معروف أن المؤشرات الحالية ما زلنا في مرحلة مبكرة عن مفهوم الإغلاق التام والحظر الشامل في القطاعات كافة، موضحاً بأن أي إجراء تتخذه الجهات الحكومية يرتبط نجاحه وفعاليته بمدى وعي المواطن به، والتزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.



وأكد بأن التجربة التي خاضتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أكد أن لدينا منظومة صحية أحسنت التعامل مع هذه الجائحة، واستطاعت أن تدير الأزمة، ولم تتوقف على إثرها خدماتها الطبية الأخرى.