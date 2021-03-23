الاحتلال يُطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص تجاه مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.



وقالت مصادر محلية: إن زوارق الاحتلال، أطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأرغمتها على ترك المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.



وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية، مهاجمة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.