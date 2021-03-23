المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).
وقال حميد في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: إنه تقرر تمديد إغلاق مكتب تسوية الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، من صباح الأربعاء، وحتى مساء الخميس (48 ساعة)، نظراً لظهور إصابات بالفيروس.
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).
وقال حميد في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: إنه تقرر تمديد إغلاق مكتب تسوية الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، من صباح الأربعاء، وحتى مساء الخميس (48 ساعة)، نظراً لظهور إصابات بالفيروس.
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