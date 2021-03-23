المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وقال حميد في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: إنه تقرر تمديد إغلاق مكتب تسوية الأراضي (الطابو) والمساحة والأملاك الحكومية، من صباح الأربعاء، وحتى مساء الخميس (48 ساعة)، نظراً لظهور إصابات بالفيروس.