شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق مداخل عدة قرى برام الله

الاحتلال يُغلق مداخل عدة قرى برام الله
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت مداخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشغل، حيث أطلق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات النبي صالح، وبيت ريما، ودير غسانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، ودير نظام، ودير أبو مشعل، وعابود.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، ما تسبب باكتظاظ عشرات المركبات أمام المداخل المغلقة.

يذكر، أن الاحتلال، يغلق المداخل المذكورة، خلال فترات متقطعة يومياً منذ أكثر من أسبوعين ولعدة ساعات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية الواسعة، في قرى شمال غرب رام الله، منذ مطلع العام الجاري، وخاصة إثر إصابة مستوطنة بحجر في رأسها، وإصابتها بجراح خطرة قرب مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.

وتشهد قرى دير نظام والنبي صالح وراس كركر وعابود على الدوام، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال، وهجمات من قبل مستوطني (حلميش) المقامة على أراضيها.

وتردد اسم مستوطنة (حلميش) خلال السنوات الماضية، بعد نجاح الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل من سكان قرية كوبر في قتل ثلاثة من مستوطنيها طعناً، قبل أن يصاب ويعتقل.

وبنيت (حلميش) على أراضي رام الله، وتحديداً على أراضي قرية النبي صالح، وجزء من أراضي دير نظام، وتتوسط قرى دير نظام، كوبر، بيت اللو، النبي صالح، أم صفا وكفر عين.

وأقيمت (حلميش) عام 1997، وتبلغ مساحة الأرض، التي سلبتها ثلاثة آلاف دونم، وقد بادرت إلى تأسيسها جماعات استيطانية متطرفة.

أخبار ذات صلة

معروف: الإجراءات الأخيرة ليست نهاية المطاف ونأمل أن تكون كافية

معروف: الإجراءات الأخيرة ليست نهاية المطاف ونأمل أن تكون كافية

الاحتلال يُطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

الاحتلال يُطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

الاحتلال يمنع المقدسية &#34;الحلواني&#34; من دخول المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يمنع المقدسية "الحلواني" من دخول المسجد الإبراهيمي

حماس تُوضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

حماس تُوضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

قاسم: دخول &#34;محمد الخضري&#34; مرحلة الخطر في السجون السعودية

قاسم: دخول "محمد الخضري" مرحلة الخطر في السجون السعودية

وزيرة الصحة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية

وزيرة الصحة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية

شاهد: لحظة إخلاء نتنياهو من مطعم بعسقلان عقب إطلاق صاروخ من غزة

شاهد: لحظة إخلاء نتنياهو من مطعم بعسقلان عقب إطلاق صاروخ من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

المحافظ حميد يُقرر تمديد إغلاق مكتب تسجيل الأراضي والمساحة والأملاك الحكومية بسبب (كورونا)

الاحتلال يمنع المقدسية &#34;الحلواني&#34; من دخول المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يمنع المقدسية "الحلواني" من دخول المسجد الإبراهيمي

وزير الحكم المحلي يصل غزة غداً في زيارة تستغرق يومين

وزير الحكم المحلي يصل غزة غداً في زيارة تستغرق يومين

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وواجب ضمان المساءلة والعدالة

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وواجب ضمان المساءلة والعدالة

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدة سلوان

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدة سلوان

&#34;الصحة&#34; بغزة: المواد الخاصة بفحص الطفرات الجديدة لم تصل القطاع بعد

"الصحة" بغزة: المواد الخاصة بفحص الطفرات الجديدة لم تصل القطاع بعد

حماس: المنافسة بالانتخابات الإسرائيلية داخل معسكر اليمين بين المتطرفين والأشد تطرفاً

حماس: المنافسة بالانتخابات الإسرائيلية داخل معسكر اليمين بين المتطرفين والأشد تطرفاً

أسرى &#34;الديمقراطية&#34;: نؤكد وقوفنا والتزامنا بقائمة الجبهة الانتخابية وإدانة المحاولات الإعلامية المشبوهة

أسرى "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا والتزامنا بقائمة الجبهة الانتخابية وإدانة المحاولات الإعلامية المشبوهة

منوعات

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة &#34;براكة&#34; للطاقة النووية

الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة